En plirs pajais hajan guardiaselvaschinas commess crims envers frauduladers probabels, ma er envers civilists betg involvids. Tar las renfatschas vai per cas nua che persunas sajan vegnidas pitgadas, torturadas u perfin mazzadas. Tenor il magazin saja quai capità tranter auter en il Nepal, l’India ed il Camerun.

WWF piglia fitg serius renfatschas

Sco l’organisaziun per la protecziun da la natira ha annunzià, prendia ella serius tut las renfatschas. Ella haja gia instradà in’investigaziun independenta. Il respect dals dretgs umans stettia en il center da sia missiun ha suttastritgà il WWF. L'organisaziun s'engascha dapi prest 60 onns per projects da l'ambient, per exempel per proteger animals en privel.

