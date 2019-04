Per l'emprima giada en sia istorgia ha il pajais elegì ina dunna sco presidenta. L'advocata liberala Zuzana Caputova ha gudagnà las elecziuns.

Zuzana Caputova è elegida cun cleramain cun 58,4% da las vuschs. Cun quai lascha ella il cumissari da l'UE, Maros Sefcovic lunsch davos ella. Sefcovic ha pudì far 41,6% da las vuschs.

Gia en las enquistas avant las elecziuns è Caputova stada cler davant Sefcovic. Gia en l'emprim scrutini dals 16 da mars ha la dunna da 45 onns ed activista per l'ambient gì in grond avantatg sin il diplomat da 52 onns. Ella ha manà cun 41% da las vuschs. Sefcovic era vegnì segund, cun radund 19%. Il president vertent, Andrej Kiska n'è betg pli sa mess a disposiziun per il segund scrutini.

Caputovà ha ditg ch'ella veglia represchentar ina clera lingia pro-europeica.

