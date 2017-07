«Per culms e vals» - l’emissiun naziunala per il 1. d'avust 2017

La SRG/SSR vegn sco gia dapi intgins onns ad emetter ina emissiun communabla. Moderar vegn quella la moderatura dal Telesguard Maria Victoria Haas. Ella vegn accumpagnada da Sven Epiney, Katia Ness e Clarissa Tami. L’emissiun vegn ord il chantun Tessin.

A chaschun da la 70avla ediziun dal Festival da film a Locarno che cumenza ils 2 d'avust, ha la moderatura tessinaisa Clarissa Tami envidà ses collegas a Locarno. Sco gia ils ultims dus onns portan ils quatter moderaturs danovamain cun els istorgias interessantas da lur regiun.

Els suondan ils fastizs da la mort spectaculara d'in detectiv renumà, vegnan a savair anecdotas interessantas davart il Festival da film da Locarno, visitan in construider d'instruments passiunà che fa liras a roda ed emprendan da far in cuntè tar in fravi.

Tranter chamutschs, Uorsin e la Curt da l'uvestg

Maria Victoria Haas inscuntra per l'emprima giada in animal nunusità en l'Engiadina: il biffel da l'aua. Quests animals imposants èn charins e mirveglius. Ella emprenda da far mozzarella cun lur latg. Il vitg da Guarda è renumà pervia d'Uorsin, il protagonist da l'enconuschent cudesch d'uffants. Guarda ha dentant er ina fravgia tradiziunala. Là dastga Maria Victoria Haas far ses agen cuntè cun agid dal fravi.

Evlas, chamutschs e tschiervs vesa ella en la Val Medel, nua ch'ella accumpogna in guardiaselvaschina e vegn era confruntada cun il destin d'in vadè-tschierv ch'è naschì dacurt. En la Curt da l'uvestg da Cuira visita Maria Victoria Haas ina giuvna archeologa e gida ella a chavar. Tgi sa, sch’ella chatta in stgazi?

Da l'artista da zutger tar il mazler

Sven Epiney visita Sara Hochuli, pastiziera ed artista da zutger, en ses café a Turitg. Ses pli grond giavisch è da pudair gidar ina giada a far questas creaziuns deliziusas e plain fantasia. En la Part Sura Bernaisa sa chatta il lieu d'acziun, nua ch'in dals pli renumads detectivs duai avair pers la vita sut circumstanzas spectacularas. Da tgi ch'i sa tracta, tradescha Sven Epiney pir en l'emissiun. Vinavant va ses viadi a Basilea tar il «Marionetten Theater» unic che fascinescha dapi passa 70 onns uffants e creschids.

En il Forum da l'istorgia svizra a Sviz visita Sven Epiney l'exposiziun davart il tema «Quai mangia la Svizra» ed admira la vitrina d'ina mazlaria cun products che vesan ora surprendentamain autentics, ma ch'èn vegnids fatgs cun stgaina da Madame Tricot. Sven Epiney vul emprender d'enconuscher l'artista extraordinaria.

Quest onn emettain nus la festa dal 1. d'avust da Locarno!

L'ascensiun al Monte Generoso

Il viadi interessant tras la Svizra taliana cun Clarissa Tami As maina en lieus patgifics, tar umans passiunads cun istorgias fascinantas. Vus emprendais d'enconuscher il giuven Beltg Nico ch'è vegnì en il Tessin pervi da l'amur e che tgira cun passiun la cultura da far biera.

Clarissa ascenda il Monte Generoso che na carmala betg mo cun ses panorama impressiunant, mabain era cun la «Flur da crap» ch'ins chatta dapi curt temp si là. Ella discurra cun sprayers giuvens activs che vulan revalitar artisticamain las citads cun lur graffitis. La finala «inscuntra» Clarissa era legendas dal film che han dà ina tempra marcanta al Festival da film a Locarno.

Da Les Breuleux a Les Diablerets

Per sia ventgavla emissiun dal 1. d'avust viagia Jean-Marc Richard en accumpagnament da la schurnalista Katia Hess tras la Svizra franzosa. Ensemen mussan els quant variads e multifars che la regiun e ses abitants èn. Lur viadi cumenza a Les Breuleux tar las Tiny Houses: microchasas mobilas sin rodas ch'ins po plazzar amez la natira. Silsuenter fa il duo da moderaturs anc in'excursiun ad Aigues-Vertes, il vitg d'ina fundaziun genevrina, nua che umans cun in impediment spiertal vivan.

Alura viagian els a Les Diablerets per emprender d'enconuscher il team da «The Chalet Sessions» che s'engascha per musicistas e musicists svizzers. Suenter l'intermezzo musical en il center da las Alps vadaisas vai puspè engiu en la planira, pli precisamain a Saillon. Là inscuntran els in construider d'instruments vallesan che fa liras a roda, l'instrument ad artg ch'ils trubadurs sunavan en il temp medieval.