Rütli: A la tschertga dal rumantsch

Oz vegn festivà en l'entira Svizra. Sa chapescha er sin il Rütli, là nua che la Svizra è naschida. L'anteriura cussegliera federala Eveline Widmer-Schlumpf ed il chancelier federal Walter Thurnherr tegnan pleds ed i dat ina festa cun blera tradiziun.

Oz vegn festivà en l'entira Svizra. Sa chapescha er sin il Rütli, là nua che la Svizra è naschida. L'anteriura cussegliera federala Eveline Widmer-Schlumpf ed il chancelier federal Walter Thurnherr tegnan pleds ed i dat ina festa cun blera tradiziun. Sunatibas e bittabandieras procuran per la dretga atmosfera. Nus essan dentant betg là per giudair quella, mabain per guardar ch'il rumantsch na vegn betg a la curta. Ils organisaturs han numnadamain empermess ch'ins possia er udir rumantsch oz sin il Rütli. Nus controllain quai!

RR actualitad 11:00