Quest enviern dovri in certificat per ir cun skis ni scarsolar en il territori «Fideriser Heuberge». En l'entir territori vala la regla da 2G. Controllà vegn il certificat gia avant ch'ins po insumma entrar en il territori da skis.

Il territori Fideriser Heuberge aveva gia l'onn passà prendì ina via speziala: Il teritori era numnadamain serrà l'ultima stagiun d'enviern. Er quest'enviern va la Heuberge SA cun 2G ina via speziala. Il territori da skis Fideriser Heuberge è cuntanschibel be cun il bus da transport da la Heuberge SA. Il certificat vegn gia controllà sin il parcadi avant la cassa. Là survegnan ils giasts in bindel sco segn ch'els adempleschan las premissas d'astgar ir sin pista cun 2G.

Clientella betg tipica per ils territoris en general

A Fideris vegnan paucs giasts dal di. Ils blers vegnan per plirs dis e stattan sur notg en ina da las chamonas en il territori da skis. Era quai n'è betg il giast tipic en ils territoris da skis en Svizra.

Nus essan dependents da la hotellaria e gastronomia. Quai differenziescha nus dals auters territoris da skis.

I saja pli simpel da controllar il certificat, avant ch'ils giasts vegnan transportads en il territori da skis. Uschia na stoppian las chamonas e la gastronomia betg far controllas. Quai saja era per ils visitaders e las visitadras pli simpel. Ins na stoppa betg mintga giada prender or il certificat e la charta d'identitad.

Nus n'avain betg survegnì reacziuns extremas sin nossa decisiun – ni sin ina ni sin tschella vart. La glieud sa ch'i dovra mesiras da schurmetg e quellas vegnan gea ussa introducidas dapertut.

1 / 4 Legenda: Controlla avant la cassa: Gia avant la cassa vegnan ils certificats controllads. Il bus transportescha ils giasts en il territori da skis. RTR, Giana Maira Cantieni 2 / 4 Legenda: Bellezia aura sin 2000 m.s.m. RTR, Giana Maria Cantieni 3 / 4 Legenda: Bus da transport: Il territori da skis Fideriser Heuberge è be cuntanschibel cun il bus da transport da la Heuberge SA. RTR, Giana Maria Cantieni 4 / 4 Legenda: Il gestiunari dals Fideriser Heuberge Henrik Vetsch. RTR, Giana Maria Cantieni

Hotelleria sin bun livel – però tuttina perditas

Las reservaziuns en la hotelleria sajan circa sin il medem livel sco avant la pandemia. Dentant dettia ina part dals giasts che mancia. Sper la hotelleria saja la gastronomia in grond post d'entradas: numnadamain las sairas da fondue cun scarsolar. Quella purschida vegnia per regla nizzegiada da fatschentas ed uniuns. En la sparta da la gastronomia sajan las cifras da reservaziun massivamain pli bassas ch'auters onns. Là vegnia a dar perditas, di Henrik Vetsch.