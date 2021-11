Iniziativa per dapli transparenza è lantschada

Ils Giuvens Socialists dal Grischun lantschan in’iniziativa chantunala da transparenza. Quella pretenda che partidas ed organisaziuns ston far transparent lur budgets per cumbats da votaziuns ed elecziuns. Plinavant duain las partidas represchentadas en il Cussegl grond preschentar mintg’onn al chantun lur finanzas – ed era far transparent donaziuns che surpassan 3'000 francs.

Il text da l’iniziativa chantunala è publitgà oz en il Fegl uffizial – uss han ils Giuvens Socialists temp in onn per rimnar las suttascripziuns.