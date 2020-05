Per blers vai memia spert cun l'avertura d'ustarias e bars. Ed er puncto far vacanzas pli lungas en Svizra n'èn blers anc betg sa decidids. Il Grischun è però actualmain la destinaziun preferida per las vacanzas da stad. Quai mussa la retschertga da l'institut Sotomo per incumbensa da la SRG SSR.

Da principi sustegn la populaziun las mesiras ed il tempo da la reavertura ch'il Cussegl federal ha decidì. Tendenzialmain è però la gronda part da l'avis ch'i giaja plitost memia spert che memia plaun. Cunzunt ils pli giuvens.

Tar restaurants ed ustarias èn 37% dals dumandads da l'avis che quels avrian memia baud. Tar clubs e bars èn quai 29%. Uschia èn quai ils dus puncts nua ch'i va par ils blers memia spert cun turnar tar la normalitad. Sin plazza trais suondan cun 26% las scolas. Pia era quellas stuessan tenor blers anc restar serradas. Qua van las opiniuns però fitg in ord l'auter, cunquai che 22% èn er da l'avis ch'ins avess stuì avrir las scolas gia pli baud.

70% vulan ir damain en ustaria che avant corona

Che blers en sceptics envers la reavertura dad ustarias e bars mussan er las respostas sin la dumonda, nua ch'ins vegnia ad ir quant savens a partir dals 11 da matg. 70% dals dumandads han inditgà dad ir marcantamain pli pauc savens en l'ustaria ch'anc avant la crisa. Er il traffic public vulan blers nizzegiar pli pauc savens. Percunter quintan 66% dals dumandads dad ir puspè tuttina savens en stizuns dal fatg e negozis gronds.

Consequenzas per il turissem

Avant la crisa avevan anc bunamain la mesadad dals dumandads planisà da far vacanzas da stad pli lungas en l'exteriur. Ussa prevesan 44% da far excursiuns curtas e dal di entaifer la Svizra. Be 19% vulan però far vacanzas pli lungas entaifer la Svizra. Vul dir: Anc na prevesan betg blers da remplazzar lur vacanzas lungas en l'exteriur cun vacanzas lungas en Svizra. E bun in quart fa quint dad insumma restar a chasa durant las vacanzas da stad u da schizunt gnanc far vacanzas.

Però: Ils chantuns da vacanzas pon quintar cun dapli giasts. Quai cunzunt per las excursiuns curtas e dal di. Sin plaz in da las destinaziuns è actualmain il Grischun. 6% dals dumandads han inditgà da vulair far vacanzas pli lungas en il Grischun, bunamain 7% prevesan da far excursiuns curtas u dal di. Suenter il Grischun suondan il Vallais, il Tessin ed il chantun Berna sin la glista da destinaziuns. Ma er sch'i dat dapli giasts svizzers en las destinaziuns da vacanzas, na possian quels betg cumpensar ils giasts da l'exteriur che vegnan a mancar.

La retschertga Textbox aufklappen Textbox zuklappen L'institut da perscrutaziun Sotomo ha fatg la retschertga sin incumbensa da la SRG SSR. En tut han 32'485 persunas respundì las dumondas publitgadas online tar RTR, SRF, RSI, RTS e Swissinfo sco era sur la plattafurma online da Sotomo. Questa terza retschertga davart la crisa da corona è vegnida fatga dals 02 fin ils 06 da matg 2020. La quota da sbagls munta a +/- 1,1 puncts procentuals.

