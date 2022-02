Per las contribuziuns a la tgira d'uffants stattan a disposiziun en il futur 1,5 milliuns francs a Cuira. L'iniziativa da la PS che vuleva in sustegn da 2 milliuns ha il suveran da Cuira refusà. Dus Gea hai dà als credits a favur dals Special Olympics World Winter Games e dal festival Big Air.

Dapli sustegn per tgira d'uffants a Cuira – dentant cun mesira

In mez milliun dapli per tgira d’uffants

La cuntraproposta dal parlament e da la regenza da Cuira ha persvadì pli fitg las votantas ed ils votants. Els han sustegnì cleramain la proposta d'auzar las contribuziuns per la tgira d'uffants per 50%, sin bun 1,5 milliuns francs. Quai munta per geniturs ch'els ston pajar en il futur en media 80 francs pli pauc il mais, pia bunamain 1'000 frans pli pauc ad onn.

Auzar las contribuziuns annualas per la tgira d'uffants dad 1 sin bun 2 milliuns francs, quai vuleva l'iniziativa da la partida socialdemocratica da la citad da Cuira. L'idea era da sustegnair famiglias e pussibilitar er a geniturs cun entradas bassas da trametter lur uffants en tgira externa, per exempel en canortas. Uschia dueva Cuira era daventar pli attractiv per abitar.

4,25 milliuns per Special Olympics World Winter Games

02:33 video Il discurs cun Urs Marti, il president da la citad da Cuira Or da Telesguard dals 13.02.2022. laschar ir

L'occurrenza planisada per l'onn 2029 ha chattà bler sustegn, bunamain dus terzs da las votantas e dals votants da Cuira han ditg Gea al credit da 4,25 milliuns francs. En set onns duai Cuira esser citad ospitanta dals Special Olympics World Winter Games, ils gieus olimpics per persunas cun impediment spiertal. Ensemen cun Lai, Arosa e Turitg quinta Cuira cun radund 2'500 atletas ed atlets da passa 100 naziuns. En tut duain ils gieus custar radund 38 milliuns francs.

Il suveran da Cuira suonda uschia al parlament che di, che la citad possia sa posiziunar naziunal ed internaziunal sco lieu ospitant simpatic. La finamira saja da sensibilisar la societad dad integrar persunas cun impediment spiertal tuttina bain sco persunas senza impediment. Il parlament da Cuira ha sustegnì unanimamain la fatschenta.

2,4 milliuns francs per il Big Air Festival

In Gea in zic damain cler hai dà dals da Cuira per il credit en favur dal Big Air Festival. L’eveniment da freeski e snowboard duai er ils proxims onns esser part da l’agenda da Cuira. Gia l’atun 2021 eran ils megliers sa mesirads sin la rampa gigantica e gronds da la scena da musica sco Sido u Jan Delay han cumplettà il program.

Ils radund 2,4 milliuns francs stattan a disposiziun per il Big Air Festival durant ils onns 2022 fin 2026. Mintg’onn duai la summa da sustegn vegnir pli pitschna – da 680’000 francs giu sin 300’000 francs. Il parlament da Cuira aveva approvà unanimamain il credit. Quai avess tanschì sco decisiun, il parlament ha dentant preferì d'era laschar decider il suveran sur dal sustegn.