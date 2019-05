La SELVA saja stada in pass impurtant per proteger il guaud, di il president Leo Thomann. Ina sfida eran las runcadas e la tema da la muria dal guaud. La branscha forestala era vi da sa transfurmar, cun l’industrialisaziun e las novas maschinas da pinar plantas.

Il guaud crescha

La SELVA s’engascha per ils interess dals possessurs da guaud e dals producents da lain, ella cusseglia dentant era vischnancas. 30 pertschient da la surfatscha grischuna è guaud e mintg’onn vegnan vitiers 1’400 hectaras, quai èn radund 2’000 plazzas da ballape.

Sfidas modernas

Ils ultims onns è la SELVA stada occupada fermamain cun fusiuns da vischnancas. Da 220 vischnancas giu sin radund la mesadad munta natiralmain era midadas tals reviers forestals. In tema regular è il bau scorsa, ed era la midada dal clima smanatscha cun consequenzas per il guaud. In ferm e saun guaud è impurtant per evitar catastrofas da la natira.

In grond giavisch

Per il futur vuless la SELVA sustegnair vinavant ils possessurs da guaud, cumbatter il bau scorsa e proteger ils guauds da protecziun. Ed in fervent giavisch dal president Leo Thomann fiss da pudair utilisar la buna laina da la muntogna en la patria, enstagl dad exportar ella.

