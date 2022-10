En Svizra ha l'abstinenza da novitads da la populaziun cuntanschì in nov stan da record, cun 38%. Surtut giuvens creschids na s'interesseschian betg pli per novitads. A questa conclusiun vegn il Center da perscrutaziun per la publicitad e la societad da l'Universitad da Turitg. Persunas tranter 19 e 24 onns consumeschian be pli durant set minutas a di novitads. Quest cumportament saja problematic per la democrazia. Abstinentas ed abstinents da novitads na s'interesseschian savens betg per process politics ed hajan er damain fidanzas en las instituziuns e la regenza. 70% da las persunas che van a vuschar en Svizra s'informeschian numnadamain cun purschidas da medias tradiziunalas sco gasettas, radio u televisiun.

Qualitat da medias sa meglierada in zic

Puncto qualitad da las medias svizras, han ils perscrutaders e las perscrutadras constatà ch'ellas sajan sa meglieradas e la qualitad creschida in zic. Dapi la pandemia da Covid mettian las medias e lieu meglier e furneschien dapli infurmaziuns retschertgadas. Novitads softas da mirveglias hajan perencunter prendì tiers. Il Center da perscrutaziun per la publicitad e la societad constatescha dentat er che la varietad da medias è sa reducida. La rapportaziun davart l'Ucraina aveva il center gia giuditgà en ina publicaziun pli veglia sco qualitativamain buna.