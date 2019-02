Il Panathlon Club Cuira è in club da service ch'ha sias ragischs en Italia. Las finamiras da Panathlon International cun sedia a Rapallo èn da represchentar e derasar valurs etic, culturalas dal sport. Cun bunamain 80 commembers è il club da Cuira in dals gronds e s'engascha en spezial per giuvens talents da sport, ma er per la causa sport.

