8,45 milliuns francs per reparar ed avrir vias da guaud

La regenza ha approvà in project collectiv per la reparaziun e l'avertura da vias da guaud. Il project cumpiglia las vias da diversas vischnancas. La regenza ha concedì in credit da radund 8,45 milliuns francs.

Il project prevesa da renovar total 45,5 kilometers vias da guaud, repartids sin 45 projects singuls. Cun quests projects pon vegnir accessiblas 6'400 hectaras guaud da protecziun e 1'900 hectaras ulteriur guaud. Ultra da quai cumpiglia quest project collectiv l'acquisiziun da material da stizzar fieu per las 12 basas da pumpiers regiunalas per incendis da guaud.