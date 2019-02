La Swisscom quinta da proveder 60 citads e cumins svizzers cun la tecnologia da 5G enfin la fin dal 2019, indicaziuns per il Grischun na vul ella betg far. Il medem vala er per la Sunrise e la Salt, er questas duas firmas da telecommunicaziun na sa laschan betg guardar en la cartas.

Pertge novas antennas?

Cunquai che las limitas per la radiaziun dad antennas da communicaziun mobila na vegnan il mument betg auzadas, dovran las firmas da telecommunicaziun novas antennas per pudair realisar la rait da 5G. Nua che quellas vegnan a star en il Grischun è be en singuls cas enconuschent. Cler è, che er clutgers-baselgia vegnan en dumonda.

E la sanadad?

Sche la radiaziun dad antennas per la communicaziun mobila è nuschaivla per il corp u betg è dispitaivel. L’organisaziun dals medis per l’ambient averteschan da risicos, fertant che auters scienziads punctueschan ch'i na dettia nagins mussaments per la nuschaivladad dals radis. La dumonda na sa lascha betg respunder finalmain, cunquai ch’i na dat nagins studis a lunga vista.

RR actualitad 11:00