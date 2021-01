«90 èn avunda»

La partida socialdemocratica dal Grischun è pronta da retrair l'iniziativa «90 deputads èn avunda.» En ina communicaziun scriva la PS ch'ella fissia pronta da retrair sia iniziativa sut la cundiziun ch'i vegn suttamess al suveran sulet il sistem da proporz, il model C, sco sistem electoral dal Grischun.

La cumissiun per politica da stadi dal Cussegl grond ha communitgà oz ch'ella favuriseschia quest model. La sessiun da favrer tracta il Cussegl grond dus models electorals: il model E, in sistem maschadà maiorz e proporz sco er il model C, in sistem da proporz.

Ord l'archiv