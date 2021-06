En il Grischun vegn perscrutà sin in nivel fitg aut. La lavur da l'Academia Raetica saja da far punts tranter las diversas instituziuns che perscruteschan il chantun, ma er da far enconuschent la lavur e la prestaziun da las passa 30 instituziuns che perscruteschan en il Grischun.

Cun ina nova manadra

Avant 15 onns è vegnida fundada a Tavau l’Academia Raetica. Dapi l'emprim d'avrigl è Barbara Haller Rupf la manadra. Per la geografa ch'ha lavurà ils davos onns en la branscha turistica è ina da las finamiras er da far lavur da publicitad e d'intermediar tranter las differentas instituziuns. Per ella saja quai in grond plaschair da manar l'Academia Raetica.

Mussar la plivalur

Per Barbara Haller Rupf èsi cler, il Grischun è dapli ch'ina regiun turistica. Ed uschia saja ina da las lavurs er da mussar la plivalur dal chantun – il Grischun sco lieu betg sulettamain da vacanzas, mabain er attractiv per lavurar e viver che generescha savida.