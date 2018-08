Sche far in film, lura endretg – e sche preschentar el al public, lura era sco quai ch'i tutga. Posters da film, popcorn, apero, reschissur ed acturs en vestgadira da gala. La glieud è vegnida da tut las parts da la Surselva. Passa 300 persunas: sala plaina fin sin l’ultima sutga. Era dumengia vegn el mussà anc duas giadas. Ed era là datti mo pli paucs plaz libers.

«Acta 44» – in project intensiv

50 persunas èn stadas involvidas, tge ch'era er ina gronda sfida. E tut ils participants han lavurà vi dal film en lur temp liber. Cun quai era grev da chattar adina in termin, cura che tuts han temp. Malgrà las difficultads n'han ils cineasts dentant mai pensà da smetter.

Tge che capita suenter la premiera cun il film na els sa anc betg. Il film n'è però er betg vegni publitgà per ir a festivals, u per vegnir sin in'autra moda prominent. En mintga cas po l'equipa da film s'imaginar da far in proxim project.

RR actualitad 08:00

Or dal Telesguard dals 13.3.2017