50 persunas èn stadas involvidas, tge ch'era er ina gronda sfida. E tut ils participants han lavurà vi dal film en lur temp liber. Cun quai era grev da chattar adina in termin cura che tuts han temp. Malgrà las difficultads n'han ils cineasts dentant mai pensà da smetter.

Ed er uss suenter tut la lavur, po l'equipa da film sa metter avant da far in proxim project. Sco emprim èn els però anc vi da preparar la premiera. Tge che capita suenter la premiera cun il film na els sa anc betg. Il film n'è però er betg vegni publitgà per ir a festivals, u per vegnir sin in'autra moda prominent.

RR actualitad 08:00

Or dal Telesguard dals 13.3.2017