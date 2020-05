En la scena da cultura na marscha per il mument nagut. Nagins concerts, nagins teaters e massa artists ed artistas che ston star a chasa. Per quels che vivan sulettamain da l'art è quella situaziun tut auter che simpla.

Atgnamain avessan la sopranista Sara-Bigna Janett e l'actur Curdin Caviezel per il mument agendas plainas. Ma - causa il coronavirus èn els a chasa e pon mo exercitar e spetgar. Actualmain pon els anc sa tegnair sur aua. Sara-Bigna Janett e ses um, ch'è era musicist, survegnan sustegn finanzial d'ina fundaziun, da l'assicuranza sociala e per part er per lavur curta. Sche la situaziun resta dentant uschia pli ditg ch'enfin settember – ubain sch'igl avess da dar ina segund'unda sur Nadal – lura avessan els da tschertgar in'autra lavur. Er Curdin Caviezel survegn grazia ad in contract anc daners. A lunga vista na sa dentant er el betg, co pajar ils quints.

Legenda: RTR, Prisca Bigliel

Insacura vegni puspè ad esser pussaivel da realisar occurenzas culturalas. Co che quai avess dentant da funcziunar cun las mesiras da protecziun, na san ils dus artists er betg. Curdin Caviezel na crai betg che quai saja propi pussaivel – Sara-Bigna Janett è persvadida che las testas creativas en la branscha vegnan a chattar ina schliaziun. Els dus èn en mintga cas pronts da puspè dar gas.