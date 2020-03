La legalisaziun dal cannabis daventa in tema sin nivel federal. Per l'agricultura en il chantun Grischun in interessant martgà, di l'expert dal Plantahof.

Cannabis è fitg popular en Svizra: Fin ina mezza milliarda francs dattan ils Svizzers ora mintg'onn per cannabis. Tenor l'universitad da Losanna fiman ils Svizzers mintg'onn total var in milliun joints. Ina legalisaziun - per exempel per il cannabis medicinal - fiss cun quai definitiv in martgà. Era per l'agricultura grischuna. Tar ina legalisaziun controllada dal cannabis medicinal fissan purs Grischuns tut tenor interessads vi da la cultivaziun, di Rolf Hug, inschigner agricul al Plantahof sin dumonda dad RTR.

La cultivaziun da chonv culinaric (senza THC) è gia oz in factur economic en Grischun: Var 100 hectaras en tut il chantun vegnan oz cultivadas cun chonv culinaric. Quai en circa 150 plazzas da ballape. La midada sin cannabis medicinal fiss ord vista da la cultivaziun minimala, di l'expert.Il martgà da cannabis illegal è oz puncto volumen il pli grond da tut las drogas en Svizra. Annual vegn fatg ina svieuta da tranter 340 e 500 milliuns francs. Quai di in studi actual da l'universitad da Losanna.

RTR actualitad 08:00