La stad da grondas chaliras 2018 è stada greva per ils purs dal Grischun. Anc ussa sentan ils purs las consequenzas. Dapertut manca fain per il muvel.

Or da Telesguard dals 22.02.2019.

Pervia da las grondas chaliras da la stad vargada han bains purils per part l'aua tochen culiez. Il pavel manca numnadamain. La dumonda per pavel è gronda ed uschia è ses pretsch s'augmentà. Perquai han intgins purs vendì parts da lur muvel per cumprar il pavel necessari.

Tegnair il donn en cunfins

Cunquai che la societad purila dal Grischun cusseglia ils purs da vender il muvel en etappas, han ins pudì evitar ch'i dettia ina cupitgada da pretsch dal muvel, sco il president da la societad purila dal Grischun Thomas Roffler declera.

«Sch'i resta tar in onn lu vegnan ins da surviver»

In pur ch'è era pertutgà dals pretschs auts per pavel è Edi Caduff da Degen. Gia l'atun haja el gì paucas reservas. «Avant han ins anc pajà 35 francs ed ussa radund 55 francs per 100 kilos da pavel, tut tenor qualitad», di Edi Caduff. El spera che l'onn 2018 resta in'excepziun.

