A La Punt/Reichenau è vegnida preschentada mardi ina nov'uniun cun il num «Aua Grischun». Differentas persunalitads da la scienza, il turissem e la politica han fundà la societad, tranter auter er il il nudader ed ambassadur da l'aua Ernst Bromeis.

Sensibilisar per l'aua

«Aua Grischun» veglia sensibilisar per temas en connex cun l'aua, il clima e cun la persistenza en il territori da muntogna, scriva l'uniun en ina communicaziun. Ella veglia promover il management da l'aua e las renatiralisaziuns da las auas. Per quest intent organisescha l'uniun atgnas occurrenzas e sustegna er l'activitad d'autras persunas.

Finanziada vegn l'uniun cun contribuziuns privatas e publicas. Il chantun Grischun contribuescha 260'000 francs, fin il 2026.

Anc è pauc concret

Il project il pli concret fin ussa è il «Forum Aua Forta» che vegn ad esser mez zercladur en l'Engiadina Bassa. Là duess vegnir tematisà co offertas turisticas, giasts e la populaziun duessan ir enturn cun la sfida. La visiun d'«Aua Grischun» è da stgaffir furmas da scolaziun, furmas da sensibiliar dentant era in lieu ch'ins possia rimnar soluziuns e preschantar quellas, che mintgin e mintgina da nus haja in chavazzin tge ch'ins po far sez.