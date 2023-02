Il club da skis Rinerhorn a Tavau era la sonda era sez en acziun tar ina cursa locala. Il president Jürg Pleisch saja perquai mo vegnì a savair a l'ur da la gronda victoria da la grischuna. Mo quels dal club da skis n'han betg laschà prender da far in viva sin «lur» campiunessa mundiala la sonda suenter mezdi tar la staziun sura dal Rinerhorn.

I saja ina sensaziun e simplamain grondius. Er la sora Michelle ed il mez frar da la vart da la mamma Scott en stads sin il Rinerhorn per far in viva. Els sajan stads sco sin spinas avant la televisiun. Ina u l'autra larma è ruclada, ha la sora ditg. Tuts sa legran da cor per Jasmine Flury.

Emprimas reacziuns a Tavau