Actualmain sa chattan en Svizra pliras zonas da pressiun bassa sur la Svizra ch’emprovan da cumbatter ina l'autra, declera Felix Blumer da SRF Meteo. Quai chaschunia las midadas spertas tranter bell’aura e malaura. Vitiers vegn ch’i dettia actualmain pauc vent dal vest, uschia che l’aura na possia betg passar vinavant. Uschia che l'aura actuala pudess cuntinuar anc almain duas emnas, uschia Felix Blumer vinavant. Per Tschuncaisma fa il meteorolog dentant ina prognosa pli positiva, quai cunzunt per il Grischun Central ed il Grischun dal Nord.

Indizis per ina buna stad

En cumparegliaziun cun ils onns passads èsi 2 fin 5 grads pli fraid che en media il matg. Schegea che l’aura actuala periclitescha actualmain diversas activitads en il temp liber, savessi a lunga vista dentant avair effects positivs di Felix Blumer. Il 2006 e 2013 haja dà sumegliantas cundiziuns d’aura il matg, ma davent da zercladur era l’aura sa midada fitg svelt ed aveva purtà bler sulegl e temperaturas autas ch’èn restadas per la gronda part l'entira stad. Tar questa midada sperta da l’aura gioghia er in effect fisical ina rolla. Cunquai che la surfatscha dal continent restia la primavaira fitg fraida, lura saja pussaivel ch’ina zona gronda da pressiun auta sa sviluppeschia che possia lura restar in lung temp.