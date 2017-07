Auto da posta – ma en versiun cabriolet

Oz, 14:08

Gierina Gabriel

Auto da Posta e Sendas Svizras èn partenaris. Il simbol per quest partenadi è in auto da posta senza tetg. Suenter ina pausa da passa 40 onns prenda Auto da Posta puspé en funcziun in cabriolet.