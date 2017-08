Avegnir intschert per il parc d'animals da Cuira

La manadra dal parc d'animals en la Pulvermühlestrasse a Cuira vul serrar las portas sin mez october. Il possessur dal parc tschertga dentant in'alternativa.

La manadra dal parc d'animals Laetitia Domenig è unfisa. En dus mais vul ella serrar las portas dal parc per adina. Il motiv principal per serrar saja la mancanza da respect dals visitaders. Ella saja unfisa da la glieud ch'emprovia da sa schluitar en il parc senza pajar l'entrada. Vitiers haja ella avunda dals visitaders che fetschian picnic en il parc malgrà il scumond. Era prendian ils visitaders pauc resguard sin l'infrastructura el parc sco per exempel sin ils autos da gocart per uffants. In auter motiv per far fin cul parc sajan ils gronds deficits ch'il parc haja fatg ils davos onns. L'onn passà hajan ins stuì contribuir 240'000 francs al parc per savair mantegnair el.

Il possessur dal parc è pli optimistic

Thomas Domenig, il bab da Laetitia Domenig, ha avert il parc il 2003. Tenor el stoppian ins ussa tschertgar soluziuns. Sia figlia saja in pau strapatschada e sin quai veglia el prender resguard. Forsa dettia quai autras soluziuns che gist serrar, per exempel da laschar avert il parc mo durant tschertas uras il suentermezdi.

La pausa d'enviern duai dar scleriment

Sco ils ulteriurs onns resta il parc serrà durant l'enviern da mez october fin mez avrigl. En quest temp vul il possessur ir sur ils cudeschs. Il mars 2018 duai esser cler sch'il parc vegn manà vinavant. Fin lura duai la manadra actuala Laetitia Domenig avair peda da ponderar sch'ella veglia propi dar si la lavur sco manadra dal parc.

