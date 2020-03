Interpresas pitschnas e mesaunas che han problems finanzials pervi dal coronavirus pon davent dad oz dumandar per in credit tar lur banca.

Els hajan mobilisà tut las resursas per pudair tractar a moda speditiva las dumondas da lur clients, ha la Banca Chantunala Grischuna scrit sin dumonda da RTR. Cunzunt ord il sectur dal turissem, da la gastronomia e da l’hotellaria, mo era da las fatschentas da commerzi spetgian els bleras dumondas per credits.

20 milliardas per KMU

Gia il venderdi aveva il Cussegl federal preschentà ils elements principals dal pachet d’agid da 20 milliardas francs. Concret pon las interpresas pitschnas e mesaunas dumandar per in credit en l’autezza da maximal 10 pertschient da lur svieuta annuala. Enfin 500’000 francs na ston ellas pajar nagins tschains ed era naginas taxas. La Confederaziun garantescha els. Per credits pli gronds, enfin 20 milliuns francs, èsi da pajar in tschains da 0,5 pertschient. La Confederaziun garantescha 85 pertschient, tschels 15 pertschient ha la banca da purtar. Las interpresas han 5 onns temp da pajar enavos il credit, tut tenor po quai temp vegnir prolungads per dus onns.

Ulteriuras mesiras en discussiun

L’entir program da credits saja ord vista da l’economia publica fitg impurtants, di la BCG. Quai per mitigiar las consequenzas da la pandemia per las interpresas. In emprim pass saja ussa fatgs, ulteriurs sajan en discussiun. La banca chantunala saja part da la Task Force dal chantun ch’emprovia da sviluppar ulteriuras mesiras per sustegnair l’economia grischuna.