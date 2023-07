Ils 3 da zercladur ha cumenzà la stagiun dals bancs da lectura a Cuira. Igl è il 12avel onn che la biblioteca da la citad da Cuira emplaina las chistas da metal sin ils set bancs ch'èn derasads en l'entira citad.

La finamira da l'acziun è d'inspirar ils osps da la citad, ma er da render attent sin las bibliotecas a Cuira. Las chistas da metal protegian cunter donns d'aura. Cunter enguladitschs na datti dentant nagina protecziun. Il sistem funcziuna a basa da fidonza. Ils emprims onns ha quai funcziunà fitg bain. Ils ultims onns hajan ins però observà cha adina dapli cudeschs mancan.

Quest onn è la bilantscha uschè mala sco anc mai. Aifer 10 dis è la maioritad dals cudeschs svanida. Ina chaussa fitg frustranta per Julia Wäger e ses team. Wäger è l'inizianta dal project e manadra da la biblioteca da la citad da Cuira.

In'autra sfida per las bibliotecaras ed ils bibliotecars è la schurma da cudeschs esters che vegnan messa en las chistas. Er sche quest'ovra saja en blers cas manegiada bain, dettia quai dapli lavur ad ella e ses team. Cudeschs vegls che la glieud na vul betg bittar davent sezza ston a la fin vegnir allontanads da las bibliotecas.