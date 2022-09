En ina collavuraziun dal Plantahof cun la Georgia duai il standard svizzer d'agricultura vegnir scolà. Per quest intent èn set studentas e students durant las proximas duas emnas en il Grischun. Bleras visitas duain dar ad els invista en ils differents manaschis purils.

Igl è l'emprima giada ch'i dat ina tala visita, cunquai che la scolaziun che cuzza dus onns è nova. Tranter ils students e las studentas da la Georgia è era Lela Arabuli. Ella vul daventar tecnologa en la producziun da latg. Gist la visita en ina stalla da chauras a Cuira haja purtà ad ella blera nova savida:

Jau vuless avair in bain cun chauras ed era producir chaschiel-chaura en la Georgia. La visita qua dat a mai fitg blera savida che jau vegn ad applitgar a chasa.

Jau vuless avair in bain cun chauras ed era producir chaschiel-chaura en la Georgia. La visita qua dat a mai fitg blera savida che jau vegn ad applitgar a chasa.

Or da Telesguard dals 13.09.2022.

La finamira da la scola è ch'ils students e las studentas survegnan ina survista e san applitgar pli tard uschè bler sco pussaivel per lur manaschis en lur patria.