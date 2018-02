Mobilisar dapli persunas che van a votar. Motivar dapli giuventetgna da vuschar. Quai èn be duas speranzas ch'èn colliadas cun il votar electronic. Il professer Andreas Glaser relativescha dentant: E-voting saja be in'ulteriura pussaivladad da vuschar – betg dapli.

Andreas Glaser, directur dal Center per democrazia ad Aarau.

Differents chantuns èn gia in pass pli lunsch ch'il Grischun ed han gia fatg emprimas experientschas cun il votar electronic. Il Center per democrazia ad Aarau ha persequità il svilup ed analisà las consequenzas.

Cun e-voting na van betg dapli persunas a vuschar, constatescha Andreas Glaser, il directur dal Center per democrazia. La participaziun a votaziuns ed elecziuns restia pli u main tuttina, perquai che cunzunt persunas tranter 40 e 65 onns midian chanal e voteschian via internet enstagl sco enfin ussa a scrit u a l'urna.

Be perquai ch'igl è electronic na vuschan betg dapli giuvnas e giuvens.

Era in'autra speranza saja da relativar: Be pervi dad e-voting na vuschian era betg dapli giuvens. Per mobilisar la giuventetgna dovria dapli, per exempel campagnas spezialas tar las votaziuns ed elecziuns.

Tge ch'ils studis han dentant mussà: I dat ina gronda maioritad ch'accepta il votar electronic – simplamain sco terza varianta da vuschar, sper vuschar a scrit u a l'urna.

