Tavau sumeglia durant il WEF in tract dad auta segirezza cun tschients da policists armads. Tge che è pauc enconuschent: Numerus Bodyguards privats portan a Tavau armas privatas. Tgi ha la controlla sur da las Berettas privatas al WEF?

Avair in'arma dovra il permiss dal Fedpol

Sche per exaimpel in manager dad in concern american vul vegnir al WEF cun Bodyguards armads, sto il concern inoltrar ils nums a l'Uffizi federal da polizia (Fedpol). Quel furnescha per regla il permiss da purtar armas. Co - e quant precis - che ils Bodyguards vegnan examinads, na vul il Fedpol betg tradir. I sa tracta dad in act da rutina. La polizia chantunala grischuna survegn dal Fedpol ina glista da nums.

«Nus ans fidain da noss partenaris»

Ma co garantescha la polizia chantunala che Bodyguards privats esters sa tegnan er propi vid la lescha svizra e fan diever da lur arma be en situaziuns dad autodefensiun? Insumma na, hai num tar la polizia: «Nus ans fidain da noss partenaris.»

