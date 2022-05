L’onn 2021 è vegni construì en il Grischun 28% dapli che l'emprim onn da la pandemia. Quai è uschè bler sco dapi otg onns betg pli. Quai ha communitgà la Societad grischuna dals impressaris constructurs. Contribuì al plus haja cunzunt la construcziun d'abitaziuns e la construcziun bassa. Lezza saja stada sin nivel sco ils onns passads cun ina cumpart da 55%. Anc in onn avant muntava la quota a 62%. Quai mussia l'impurtanza da la construcziun da vias per la branscha grischuna. Perquai saja impurtant ch'il maun public dettia vinavant pais als projects planisads e gidia uschia a la branscha da surmuntar las crisas actualas – sco p.ex. la pandemia da corona u la guerra en l'Ucraina.

Reservas d'incumbensas da passa ina mesa milliarda francs

Cuntents sajan ils impressaris constructurs plinavant er cun las reservas d'incumbensas, surtut en la construcziun d'abitaziuns. Quellas muntian per la fin dal 2021 a 547 milliuns francs, tge ch‘è 42% dapli che l‘onn avant. Uschia sajan las incumbensas sin il pli aut stan dals davos otg onns. Surtut lavurs pendentas en la construcziun d‘abitaziuns procurian per blera lavur.

La sfida èn ils pretschs

Dentant er sch'ils impressaris han blera lavur, fan ils pretschs ed il temp da spetga sin il material magari in zic mal il venter a las firmas: «Cunzunt il fier da construcziun è vegnì immens char. Avant in onn pajavan nus anc 1,10 francs per ina rait da fier, oz pajain nus gia 2,30 francs», numna Daniel Blumenthal, impressari e cassier da la Societad d'impressaris dal Grischun sco exempel. Sper il pretsch da fier saja er il pretsch per isolaziuns ubain laina creschì fitg, en general pertutgia la chareschia tut ils materials. Ina sfida speziala sajan er il pretschs variabels: «Nus stuain empustar il material ed il pretsch che nus pajain è lura quel dal di ch'el vegn furnì.» Quai munta pia, ch'il bajegiar en general è vegnì pli char, dentant er che las offertas ch'ils impressaris fan per la clientella pon sa midar da di tar di. Sche quai giaja vinavant uschia, saja da quintar ch’ina famiglia «normala» na possia betg pli bajegiar ina chasa, «e quai fiss fitg donn. Jau speresch che la situaziun sa megliureschia bainbaud», uschia Blumenthal vinavant.

audio Impressaris Grischuns: pretschs e temps da spetga lungs 03:14 min, aus Actualitad vom 29.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 14 Sekunden.

Legenda: Da san.: Daniel Blumenthal, cassier da l'uniun GBV; Maurizio Pirola, president; Andreas Felix, manader da fatschenta. Federico Belotti

