Radund otg tonnas chastognas frestgas venda la Bregiaglia mintg’onn, la tendenza mussa ensi. L'offerta da products è vasta.

Nus avain conditers che fan turtas u biscuits, ed era ch’els cumenzan a percorscher ch’igl è impurtant da far diever da las chastognas bregagliottas e da las duvrar sco ingredienza. U ch’els dovran era farina da chastognas setgadas. Lura avain nus natiralmain era mazlers che inventan salami cun chastognas fin a quels che produceschan il «Castagniolin», in chaschiel da chastognas.

Ina giuvna pastiziera che venda divers products da chastognas la Pastizaria Salis a Castasegna. Tranter auter venda ella biscuits, pasta e farina che cuntegnan chastognas.

La chastogna na vegn betg mo magliada, mabain era nizzegiada per la cosmetica. A Soglio vegn producì cosmetica, che sa differenziescha da la concurrenza.