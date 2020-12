L'ultima giada è l'actur Bruno Cathomas stà sin la tribuna dal teater da Cuira l'onn 1989. Questa sonda è'l returnà – per ina saira experimentala.

Cun avair surpiglià la direcziun dal teater da Cuira ha Roman Weishaupt era realisà ses giavisch da far vegnir enavos l'actur Bruno Cathomas sin la tribuna dal teater – quai suenter dapli che trais decennis. Oriund da Laax è l'actur gia plirs onns activ internaziunal. El è in actur versà e tuttina: Il toc da teater ch'el ha dà la sonda saira ha fatg vegnir el fitg gnervus. Vairamain na sappia el betg cura ch'el saja la davosa giada stà uschè gnervus avant ina represchentaziun.

La raschun: Il toc da teater «White Rabbit, Red Rabbit» n'è nagin normal toc da teater – mabain in toc experimental. Il cuntegn è numnadamain ina sort misteri e l'actur na po betg sa preparar sin sia represchentaziun: El survegn il text pir sin la tribuna ed ha allura da preleger quel «a prima vista». Per Bruno Cathomas è quai stà ina sfida anc pli gronda che per blers auters, el saja numnadamain legastenicher.

Igl è stà ina saira interactiva tranter Bruno Cathomas ed il public ed ha cuzzà var in'ura e mesa. Da sia legastenia n'han ins badà nagut ed uschia saja la saira stada in success per l'actur. Suenter saja el dentant stà spussà.