Sut la paisa d'in camiun lascha in mir d'ina via suenter

Glindesdi avantmezdi è rut in mir da sustegn a Brusio cur ch'in camiun è ì sin via. Il camiun è cupitgà da la vart, scriva la Polizia chantunala.

In um da 47 onns è charrà vers las 10:30 cun in vehichel da nettegiar canal sur ina via natirala en il territori Golbia-Sur a Brusio. Tuttenina è ina part dal mir da sustegn cupitgada e glischnada giu, ed il camiun è cupitgà da la vart. Il chauffeur ha pudì bandunar il vehichel senza blessuras. Damai ch'il lieu d'accident sa chatta en ina zona da protecziun da l'aua, survigliescha ina collavuratura da l'Uffizi per la natira e l'ambient las lavurs da trair il vehichel enavos sin via. La Polizia chantunala dal Grischun sclerescha la raschun da l'accident.