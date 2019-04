Bun onn per Raiffeisen en Engiadina e Surselva

Cun bun 300'000 francs è il gudogn da la banca Raiffeisen Surselva creschì per 1,2%. Tar las fatschentas ipotecaras ha la banca pudì nudar in plus da 3% sin 523,9 milliuns francs. La banca po uschia defender sia ferma posiziun sin il martgà d'ipotecas.

La banca Raffaisen Engiadina Val Müstair ha fatg il 2018 in gudogn da 788'000 francs. Las fatschentas ipotecaras èn creschidas per 4,7% sin 674,6 milliuns francs. L'augment constant dals ultims onns è uschia sa repetì. Quai resorta dals rapports annuals da las bancas.

