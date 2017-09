Café da filter – ma bun

Memia piter u memia ferms – il café da filter ha in schlet image. Plaunsieu sa mida quai dentant. Oravant tut en la scena da baristas dettia in veritabel revival dal café da filter, uschia la barista da café Badilatti, Diana Bassin.

Baristas experimenteschian gugent cun differents single origins – vul di cun fava da café che deriva be dad ina tiara, di la barista da café Badilatti, Diana Bassin. En pli vegnia utilisà be fava d'arabica, uschia ch'il café cuntegnia en emprima lingia aromas da fritgs sco per exempel acid da maila. «Ed en intgins cafés vegn er purschì be singulas scadiolas café da filter.»

Laschar ir audio «Il cafè da filter è puspè in». Avrir audio «Il cafè da filter è puspè in» en player extern. Audio 1 Il cafè da filter è puspè in 2:06 min da Co e cum dals 12.09.2017

2 Co far in bun café da filter? 3:20 min da Co e cum dals 12.09.2017 Tenor Diana Bassin èn maschinas da cafè cun filter il motiv per la schleta reputaziun dal cafè cun filter. «Per part vegn fatg il sbagl en ustarias, ch'ins cuschina per exempel dus liters café e lai lura quel sin la platta chauda.» Tala vegnia lura stgaudada sur lung temp e ferm, lura sa schlian las substanzas pitras en il café. Pli tard ch'ins baivia il café e menders ch'el saja. «Jau pos m'imaginar che la schletta opiniun davart il café da filter vegn da là», suppona Bassin. Ch'ins na sa betg propi co far bun café da filter ha pia ruinà sia reputaziun. Vitiers vegnia ch'el na saja betg fatg uschè spert – el dovria ses temp, declera Diana Bassin.

Maschinas – responsablas per il schlet renum

