La resoluziun pretenda ch'il maun public surpiglia enfin 100% dals custs fix per interpresas che pateschan da la pandemia - enfin uss èn quai 50%. Ultra da quai pretenda la resoluziun che dapli interpresas duain survegnir daners.

Quai è areguard la politica da finanzas in scandal da pretender che nus na sappian betg pajar quai.

Cunzunt las branschas da turissem e da gastronomia duain avair pli simpel access a credits cun garanzias dal chantun. «Finanzialmain n'è quai nagin problem per il chantun Grischun, nus avain in agen chapital da 2,5 milliardas francs», di il socialdemocrat Lukas Horrer, che ha instradà la resoluziun. Argumentar ch'ins na possia betg pajar quai, è tenor el in scandal.

Regenza cumbatta la resoluziun

Auter vesa quai il minister d'economia Marcus Caduff. El cumbatta cun tutta forza la resoluziun. Il chantun saja gia vid intercurir sch'ins possia auzar l'indemnisaziun. L'argument ch'il chantun haja avunda daners na lascha el .betg valair: Quai saja in argument da la politica sanestra.

Insacura sto insatgi pajar enavos quels daners.

Las opiniuns van pia dapart: Duai dar indemnisaziuns generusas per las interpresas ubain sto il chantun guardar da tegnair sut controlla las finanzas e persuenter forsa betg spendrar mintga interpresa?

Tant è gia pajà

Il chantun Grischun ha enfin oz pajà 1,5 milliuns francs per cas da direzza. Els hajan elavurà 44 dumondas, ha ditg il minister d'economia Marcus Caduff sin dumonda dad RTR. Contribuziuns d'ulteriurs 4 milliuns francs sajan er gia concedidas e vegnian pajadas ils proxims dis. Las reglas da cas da direzza vegnan er discutadas oz en il Cussegl grond.

Ord l'archiv