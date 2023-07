Il fotograf da natira ed autur Peter Dettling ha publitgà in rapport davart fraud da lufs en Surselva. Tranter auter vai era per ina luffa dal triep dal Beverin ch’ins ha chattà morta sper ils binaris a Panaduz l’entschatta dal 2020. Sco l'Uffizi da chatscha e pestga aveva scrit en ses rapport annual, saja quella vegnida sut il tren.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Panaduz Tren ha tschiffà in luf 10.01.2020 Cun audio

Tenor las retschertgas da Peter Dettling haja dentant insatgi sajettà sin questa luffa avant l'accident da tren. Sin dumonda dal schurnal regiunal da SRF ha Arno Puorger da l’Uffizi da chatscha e pestga ussa confermà quai. Uschia ch’ins possia discurrer d'ina emprova da fraud en quest cas. Sco Puorger di vinavant, vegnan il mument aunc intercuridas duas autras emprovas dals davos mais. In cas en Lumnezia ed in cas en Val Sogn Pieder. En il proxim rapport da quartal da l'uffizi vegnian quests dus cas publitgads.

Critica davart la communicaziun

Era sche l'uffizi conferma uss quests cas, èn quels pir vegnids enconuschents entras il rapport da Peter Dettling e cun dumandar suenter tar l'Uffizi da chatscha e pestga. Sin dumonda dad RTR sche il chantun ha zuppentà quai, di la Cussegliera guvernativa Carmelia Maissen dentant cleramain che quai na saja betg il cas. Ins stoppia l'emprim serrar giu las lavurs da retschertga avant ch'ins communitgescha quai, argumentescha ella.

Sin la dumonda daco ch'il cas da Panaduz il 2020 n'è dentant anc betg vegnì communitgà, di Maissen ch'ins na sa betg daco ch'ins aveva da quest temp betg communitgà quai. Las lavurs da retschertga sajan numnadamain stadas terminadas la primavaira dal 2020. Ina raschun pussaivla vesa ella en la pandemia da corona. L'emprim lockdown ha cumenzà da quest temp e lura saja tut stà in zic turbulent.

Tge che pertutga fraud essan nus da l'opiniun ch’i na fa betg senn dad infurmar immediat. Quai pachetain nus en ils rapports da quartal. Perquai che las informaziuns immediatas savessan era impedir las retschertgas che la polizia chantunala fa.

Peter Dettling vesa quai in zic auter: Per el na saja quai nagina raschun per betg metter tut ils fatgs sin maisa.

En mes egls ha quai da far ch’els n'èn betg dal tut independents. Els stattan sut pressiun da la politica, da la agricultura, dals catschadurs.

Supposiziuns da fraud da luffins

Plinavant suppona Peter Dettling ch'i dettia fraud da lufs pitschens. Tenor el manchian pitschens da tscherts trieps en Surselva. Quatter trieps hajan il 2021 e 2022 enstagl da gì potenzialmain otg giadas pitschens be fatg quatter giadas lufs pitschens. El pretenda perquai ch'il chantun intercureschia quai. Arno Puorger da l'Uffizi da chatscha e pestga cuntradì dentant en quest punct. Quests indizis na muntian betg sfurzadamain ch'i sa tractia da fraud. Ch'in triep n'haja in onn nagins luffins, saja er pussaivel per raschuns natiralas. Per intercurir dovria quai tenor il chantun dapli indizis concrets.