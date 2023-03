La statistica mussa ch'i ha pluvì ad Arosa ils ultims 25 mais be durant 8 mais tant u dapli ch'en media dals ultims trais decennis. Durant 17 mais èsi numnadamain stà memia sitg. Uschia sa resulta per ils ultims dus onns in minus da 452 liters aua per meter quadrat, tge che correspunda a passa duas bogneras plainas per meter quadrat.

Perquai portan bleras funtaunas adina damain aua. L'atun passà è il reservuar da la funtauna da Castiel sa svidà perquai pli e pli. Uschia ch'i ha duvrà in camiun per reemplenir il reservoir. El ha manà 60'000 liters aua d'in idrant da la fracziun vischina. In'acziun speziala e cumplitgada, damai ch'il pais per il traffic è limità per las vias stretgas da las fracziuns d'Arosa.

Sustegn dal chantun

Quai è stà pussaivel grazia al sustegn dal chantun che ha in deposit da material al Maiersboden a Cuira per pudair gidar en cas d'urgenza a pitschens provediments d'aua, sco quel a Castiel. Il chantun quinta che quest material vegn en avegnir duvrà adina dapli e ch'el sto forsa acquistar anc dapli.

Per vischnancas che na san betg pumpar aua da funs, na datti savens nagut auter che d'ir a la tschertga da novas funtaunas. Quai dentant, vegn ad esser ina sfida che cuzza in detg temp.

