Cun in'autostrada da datas duai l'economia grischuna vegnir pli direct en la rait: Perquai vul la regenza grischuna cuvrir tut il chantun cun internet ultrasvelt. Uschia duajan las regiuns daventar pli attractivas per l’economia locala ed er esser cumpetitivas cun il rest da la Svizra. Realisar il project duajan las regiuns. Sin nivel chantunal vul quai dir ch'il chantun less porscher ina rait da basa – l'uschènumnà backbone. Quel sa basa sin la rait ch'è gia existenta da provediders sco la Swisscom, Connecta, Mia Engiadina u la Viafier Retica. Tenor il minister d'economia Jon Domenic Parolini sajan quellas raits anc da colliar meglier per che tuts possian profitar.

Regenza vul porscher maun – ma regiuns ston vegnir activas

En in segund pass ston las regiuns daventar activas. Quai vul dir ch'interpresas u firmas en la regiun ston metter ensemen in concept e pretender l'access a quai internet ultrasvelt. Vul di in internet cun ina spertadad da 100 megabits per secunda e dapli. La regenza vul sustegnair las regiuns tant cun finanzas, ma er cun savair d'experts. Dad ina vart concedia ella a las lavurs da concepziun contribuziuns or da la nova politica regiunala da maximalmain 50% dals custs. Uschia saja ella pronta dad investir da sia vart fin a 70 milliuns francs.

Da l'autra vart ha la regenza installà ina gruppa chantunala dad expertas ed experts che duajan sustegnair ed accumpagnar professiunalmain las regiuns tar quests process.

Mia visiun è d'avair in di access ad in bun internet e quai en tut las 150 valladas dal Grischun.

RR novitads 10:00