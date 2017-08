Chantun duai s'engaschar per il tschains d'aua

La regenza Grischuna è vegnida incumbensada dal Cussegl grond da s'engaschar per ch'il tschains d'aua restia minimum sin il nivel dad oz – er en futur.

La regenza fetschia gia ses pussaivel per tegnair il tschains d’aua sin il nivel actual. Tuttina è ella pronta da prender encunter l’incumbensa e d'examinar novas strategias ed allianzas ensemen cun las vischnancas da concessiun.

Critica, dentant naginas cuntravuschs

Sulettamain tar la PLD ha quei dà critica per l'incumbensa, numnadamain haja l’incumbensa ina mancanza: per far tractativas saja in tschains limità betg bun, ha ditg deputà Walter Vetsch da Jenaz. Ed er Rudolf Kunz da Cuira ha crititgà: Trametter insatgi cun ina proposta betg negoziabla a Berna, cun quai haja el difficultads. Tuttina, ils critichers han betg ditg na a l'incumbensa mabain han betg vuschà. Il resultat da la votaziun: 100 vuschs gea e 6 abstenziuns.

