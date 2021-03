Il chantun duai daventar in patrun da lavur pli attractiv. Il Cussegl grond e la regenza vulan posiziunar il chantun Grischun pli ferm – per betg perder terren en la concurrenza per persunal qualifitgà. Cunzunt duain las cundiziuns da lavur vegnir adattas uschia, che las collavuraturas ed ils collavuraturs han in meglier equiliber tranter la vita professiunala e la vita da famiglia.

La raschun saja ch'il chantun haja dapi onns pli e pli gronds problems da recrutar las persunas spezialisadas ed ils caders – ch'èn necessaris per in'administraziun chantunala moderna, effizienta e concisa. Quai scriva la chanzlia chantunala.

Quellas midadas èn previsas en il rom da la revisiun parziala da la lescha da persunal. La consultaziun dura fin ils 22 da zercladur.