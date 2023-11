Tenor la nova ordinaziun da chatscha ha il chantun dumandà l'Uffizi federal d'ambient per lubientscha d'eliminar cumplettamain quatter trieps.

Decisiun plausibla per il WWF

Ch'il chantun Grischun veglia sajettar quests quatter trieps cumplettamain, saja plausibel, ha ditg la manadra dal WWF Grischun, Anita Mazzetta, envers RTR. Ins veglia sajettar lufs che hajan gia fatg donns, uschia possia il WWF viver cun questa decisiun. L'ordinaziun dal Cussegl federal avevan las organisaziuns da l'ambient anc crititgà fermamain.



Ins stoppia ussa dentant anc examinar en detagl la dumonda ch'il chantun ha inoltrà a l'Uffizi federal d'ambient. Mazzetta spera ch'els na stoppian betg far recurs. En emprima lingia giaja per la sanadad dals animals. Ils lufs sajan anc adina animals protegids e duessian uschia viver en populaziuns saunas en il Grischun.

Surlevtg tar purs e puras

Thomas Roffler, il president da l'Uniun purila Grischun è cuntent che la lescha vegnia implementada dal chantun. Sajettar ils quatter trieps saja in emprim pass, el saja persvadì cha quai saja la gista via. Tar ils purs e las puras haja el sentì in grond surlevtg ed ins speria ch'il dumber da stgarps tschessia surtut per la stagiun d'alp. Els na sajan betg gista calms, ma sajan cuntents ch'ins possia cumenzar a schliar in problem d'onns.

Er resguardar il guauds

L'uniun Selva reagescha sin l'ordinaziun dals lufs 03:25 min, ord Actualitad dals 08.11.2023.

Per il Leo Thomann, il president da la Selva, l'organisaziun dals possessurs dals guauds, na saja betg pussaivel da giuditgar sch'il dumber da lufs fetschia senn, quai saja il duair da l'Uffizi da chatscha. Or da vista dals possessurs dals guauds saja dentant impurtant da er resguardar la problematica dal guaud cun la selvaschina sch'ins decida da regular lufs. I na saja dentant betg anc cler tge influenza che lufs han sin il guauds, per quai n'èn els betg anc ditg avunda en il Grischun. En tschertas regiuns possian il lufs avair in effect positiv sch'els scurrentan selvaschina or da guauds giuvens, ma il luf pudess er avair in effect negativ sin ils guauds cun per exempel concentrar chamutschs che scappan da luf en singuls guauds periclitads.