Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2018)

Ina mesadad da las destinaziuns han registrà in minus da pernottaziuns, l'autra mesadad in plus. Il pli grond minus ha la destinaziun da Savognin Bivio Alvra nudà, probabel en connex cun l'hotel Cube ch'è serrà. Tar els èn las pernottaziuns sa reducidas per 17,9%, quai èn radund 1'800 pernottaziuns pli pauc. In grond plus ha pudì nudar la regiun Cuira. Là hai dà prest 1'000 pernottaziuns dapli che l'onn avant.

Er en Svizra è il dumber sa reducì

Las pernottaziuns en ils hotels svizzers èn sa reducidas il schaner per 1,5% sin 2,8 milliuns. La sminuaziun saja d'attribuir tant als giasts esters sco er als indigens, communitgescha l'Uffizi federal da statistica. En l'entir onn 2018 ha la Svizra dumbrà per l'emprima giada passa 38 milliuns pernottaziuns.

