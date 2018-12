Avant in onn aveva publitgà il cussegl turistic dal Grischun cun ses «cudesch alv» in cudesch programmatic per l'avegnir dal turissem grischun. Ina spezia da svegliarin per la branscha – cun ina «clera analisa sco er ritgas soluziuns» scriva il cussegl en sia communicaziun a las medias.

Discussiun cun la basa è lantschada

Fertant haja il cudesch programmatic savì svegliar tranter auter sin ina «roadshow» cun set staziuns u ad in lavuratori da strategia discussiuns animadas cun la basa:

Da las iniziativas da project descrittas en il cudesch hajan per exempel «graubündenVIVA», «Bikemekka Graubünden», «Engadin Arena» u il project «Viaduct da la Landwasser – simbol dal Grischun» da la Viafier retica, da la regiun e da las vischnancas cumenzà da survegnir furmas concretas.

6 milliuns per projects concrets e studis da realisabladad

20 projects hajan uschia savì vegnir sustegnids cun 3,8 milliuns francs. Ulteriurs dus milliuns francs sajan vegnids deliberads per 12 incaricas d'elavurar las basas per studis da realisabladad.

Tuttina bilantschescha il cussegl turistic suenter in onn ch'i saja bain vegnì fatg diever da las propostas purschidas, ma ch'i dettia anc dapli potenzial. Concret spetga el dapli dumondas e dapli dumondas da promoziun.

Er sch'i va meglier al turissem betg dar luc

las sfidas restian considerablas, scriva il cussegl turistic en sia communicaziun. Dapli pernottaziuns na signifitgassan betg automaticamain dapli retgav u innovaziun. Qua veglia quai dapli spiert d'interprendider:

En il focus dal cussegl turistic: la digitalisaziun

Actualmain saja il cussegl vidlonder, dad elavurar ina «Digital Road Map». Quella duai esser in agid d'orientaziun en il mund digital e las pussibilitads che quel porscha en il turissem.

Il cussegl turistic Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il cussegl turistic vul cussegliar la regenza ed ils acturs turistics davart temas strategics e cunzunt davart l'ulteriur svilup da las destinaziuns. Part al cussegl fan: Prof. dr. Ernst A. Brugger – president dal cussegl turistic, Turitg Prof. dr. Antonia Albani – universitad da Son Gagl, institut per informatica economica (IWI-HSG), manadra administrativa da Master in Business Innovation, Berg (DE) Marcus Bernhardt – Europcar International, commember da la direcziun dal concern / directur dal svilup da las fatschentas, Versailles (FR) Martin Candrian – president dal cussegl d'administraziun da la Candrian Catering SA, Turitg Dr. Jon Domenic Parolini – cusseglier guvernativ, departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Jeannine Pilloud – delegada da las VFF per il svilup da la branscha dal TP, Berna Rolf Schafroth – cussegliader d'interpresas / pli baud direcziun dal concern KUONI GROUP, Gachnang Jürg Schmid – president da Grischun vacanzas, Cuira Hansjörg Trachsel – anteriur cusseglier guvernativ, Schlarigna Alois Zwinggi – Member of the Managing Board World Economic Forum, Cologny (Genevra)

