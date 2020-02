Dapi il 1920 è la Pro Infirmis sa sviluppada a la pli gronda organisaziun spezialisada per persunas cun in impediment en Svizra. Ord ina organisaziun da tetg cun radund in tozzel commembers hai dà in'organisaziun per persunas cun in impediment corporal, cognitiv, psichic u dals senns. Cun lur posts da fatschenta e da cussegliaziun chantunals è la Pro Infirmis oz represchentada en l'entira Svizra.

Grond pass ils onns 1960

L'istorgia da la Pro Infirmis è colliada fermamain cun il svilup dal socialesser en Svizra durant il 20avel tschientaner. Quel è capita per part en pass pli pitschens e mintgatant er en pli gronds. Uschia han ins per exempel ils onns 60 cumenzà ad integrar adina dapli persunas cun impediments en l'economia ed en la cultura. Ed era ils onns 60 è lura l'assicuranza per invaliditad (AI) vegnida vitiers. Dapi lura è capità bler. La populaziun ha dapli chapientscha e las persunas cun impediments èn adina intergradas meglier.

«Il futur enconuscha nagins obstachels»

La festa da 100 onns vegn festivada cun il motto: «il futur enconuscha nagins obstachels». Cun diversas occurrenzas, sco per exempel ina sentupada sin la plazza federala a Berna, vul la Pro Infirmis dar ina vusch ad ils pertutgads da tuttas regiuns linguisticas. En il center da las occurrenzas stat cunzunt il pled: inclusiun.

Persunas cun impediments duajan esser represchentads èn tuttas situaziuns da la vita. Jau motivescha adina puspè persunas cun impediments da star en per sasez.

Sfidas en il chantun Grischun

Dapi il 1938 datti la Pro Infirmis era en il chantun Grischun. L'emprim post da provediment è stà a Saas. Oz datti trais posts en il chantun Grischun. La sedia a Cuira, in post a Glion ed in a Samedan.

En il chantun Grischun, cun tut sias valladas, è la pli gronda sfida, quella da porscher a tuts dapertut sustegn. Perquai investescha l'organisaziun en il futur era en cussegliaziuns en furma digitala.

RTR actualitad 07:00