Dals 1750 giuvens e giuvnas che han cumenzà la gievgia lur emprendissadi en il Grischun, vegnan var 1260 directamain ord scola ubain d'ina soluziun transitorica sco per exempel dal 10avel onn da scola. Quai ha confermà l'Uffizi per la furmaziun professiunala dal Grischun envers RTR.

Fitg dumandads sajan anc adina ils emprendissadis da commerzi, socials u da sanadad, il commerzi en detagl e clamadas en il sectur d'automobils. Fitg tschertgadas èn er emprendissadis d'informatica. En quel sectur han schizunt tut las plazzas libras pudì vegnir occupadas.

Betg occupà tut las plazzas libras

Er sch'emprendissadis da commerzi en detagl èn fitg dumandads, n'han en quel sectur betg tut las plazzas pudì vegnir occupadas – la raschun è, ch'i dat fitg bleras plazzas. Er miserias d'occupar las plazzas d'emprendissadi datti en ils secturs da la gastronomia, dal bajetg e d'electro.

Malgrà che las annadas cun paucs uffants vegnan uss en l'emprendissadi, na constatescha l'Uffizi per la scolaziun professiunala betg, ch'i vegnan occupadas marcantamain damain plazzas d'emprendissadi. In motiv per quai saja la migraziun.

