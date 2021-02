Il nov uvestg da Cuira Joseph Bonnemain vegn consecrà il di da Son Giusep, pia ils 19 da mars. Quai ha l'uvestgieu da Cuira annunzià. La consecraziun vegn fatga da cardinal Kurt Koch ensemen cun l'uvestg administrativ Peter Bürcher e l'uvestg Felix Gmür. Sco il portal kath.ch rapporta duain sin giavisch dal nov uvestg er fin tschintg dunnas sa participar a la liturgia.

50 persunas e livestream

Pervi da las restricziuns da corona pon be 50 persunas far part al servetsch divin. Tranter auter sajan represchentants da las regenzas, dals uvestgieus però er dal pievel envidads. Per tgi che vul far part sin via virtuala vegnia a dar in livestream, annunzia l'uvestgieu.

