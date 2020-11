Da Triest a Monaco maina la Via Alpina cotschna. Quella è Christina Ragettli da Flem viandada durant 4 mais. Bun 2'000 kilometers, atras 6 pajais, sur 100 pass e sur 100'000 meters sur mar.

Via Alpina cotschna Textbox aufklappen Textbox zuklappen La finamira da la Via Alpina è da colliar tut ils stadis da las Alps – pia l'Italia, la Slovenia, la Germania, l'Austria, la Svizra, il Liechtenstein, la Frantscha e Monaco. La via maina da Triest fin a Monaco.

Pervia da la situaziun actuala ha Christina Ragettli stuì scursanir in zic sia gita. Ella è l'emprim viandada da Martingy a Triest e lura da Martingy a Monaco. en media è ella chaminada durant quels 4 mais mintga di 20 kilometers.

Inspirà auters da viagiar

Per tegnair ses amis e la famiglia adina sin il current ha la dunna da 28 onns documentà ses viadi en in blog. Circa ina giada ad emna ha ella publitgà insatge sur da ses viadi. Dentant na be famiglia ed amis han mussà interess. Chrisina Ragettli ha survegnì blers feedbacks era dad autras persunas.

Blers han scrit a mai ch'els sajan ids a viandar l'emprima giada sulets. U ch'els hajan durmì l'emprima giada en ina tenda persuls. Quai chat jau cool che jau hai pudì inspirar persunas da gughegiar insatge.

Per il mument resta la Via Alpina per ella in viadi unic. Ussa turna la giuvna da Flem enavos tar ses mastergn en il marketing.