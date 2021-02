La Banca Raiffeisen dal Grischun ha fatg dapli gudogn l'onn passà. Cun 4,8 milliuns francs è quel creschì per radund 2% cumpareglià cun l'onn avant. Cunzunt en ils affars da clientella sajan las cifras creschidas. Il deposit da la clientella saja creschida per 7% sin 5,4 milliardas francs, sco i ha num en la communicaziun. Er il volumen ipotecar saja creschì per 2,9% sin bun 5 milliardas.

Las bancas Raiffeisen dal Grischun hajan plinavant surdà 558 credits da covid-19 cun in volumen da prest 48 milliuns francs.